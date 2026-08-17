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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مكتب توثيق الخارجية بحديقة شجرة الدر

مكتب التوثيق
مكتب التوثيق
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، مكتب توثيق الخارجية بحديقة شجرة الدر بشارع المشاية بالمنصورة، للاطمئنان على توفير أوجه الدعم اللازم وسبل الراحة للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير حصولهم على الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لمكتب التوثيق والتصديق لتوفير كافة سبل الراحة للمترددين عليه، مشددًا على  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مسؤولي المكتب، وتوفير الاحتياجات اللوجستية بشكل دائم، لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمة بيسر وسهولة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين.

كما شدد محافظ الدقهلية على رئيس الحي بالمتابعة المستمرة لتوفير الدعم اللازم، بما يشمل توفير المقاعد الكافية والمظلات بشكل مستمر، وإجراء الصيانة الدورية، لحماية المواطنين من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات بمحيط المكتب، ومنع أي تجمعات تعوق حركة المواطنين أو سير الخدمة أو تشوه المظهر الحضاري.

والتقى محافظ الدقهلية بمسئولي مكتب التوثيق مؤكدا لهم حرصه الدائم على توفير جميع أوجه الدعم اللازم لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد على استمرار المتابعة الميدانية للمكتب، والتنسيق الدائم بين رئاسة الحي ومكتب التوثيق، لضمان بيئة عمل مناسبة للمواطنين والعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الراحة والانضباط أثناء تقديم الخدمة.

والتقى المحافظ المواطنين المترددين على المكتب، وأكد على أن خدمة المواطن وتيسير حصوله على الخدمات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مطالبًا بسرعة الاستجابة للاحتياجات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

الدقهلية محافظه توقيق خارجية

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