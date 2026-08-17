محافظ الدقهلية يتابع رفع وإزالة الإشغالات بالجمالية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة لرفع وإزالة الاشغالات والتندات والأرصفة المخالفة بمدينة الجمالية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائية من الشوارع، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع والتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء، ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة الجمالية، يرافقه الدكتور ايهاب بركات نائب رئيس المركز، والعميد سامح سليم مأمور مركز شرطة الجمالية، والرائد عمر الأمير رئيس المباحث، والرائد محمود النوارجي رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، والأمين السعيد فايد مسئول التعديات بمركز الشرطة، والجهاز المعاون من مجلس المدينة بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات.

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتندات والأرصفة المخالفة بشارع البوستة والكباس وميدان الكوبري وشارع الصعايده والترعة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت عن رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق العام، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.