الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة وتكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة، موضحة أن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة المناطق المفتوحة.

وأوضحت منار غانم فى تصريحات لصباح الخير يا مصر، أن البلاد تتأثر حاليا بامتداد المرتفع الأزوري أو مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية أقل حرارة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالفترات الماضية، مع وصولها إلى معدلاتها الصيفية المعتادة أو أقل منها في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 36 درجة، نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليا بنحو درجتين إلى 4 درجات، بحسب معدلات الرطوبة من محافظة إلى أخرى.

وأضافت أن طقس اليوم سيكون حارا رطبا على معظم مناطق شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة في محافظات الصعيد، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبا.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة ترتفع بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، حيث تتجاوز 90 و95% على المناطق المطلة على البحر المتوسط، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%.

وأوضحت أن نشاط الرياح يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة، مشيرة إلى أن سرعات الرياح اليوم تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة في أغلب المحافظات، مع نشاط ملحوظ خلال فترات المساء، خاصة وقت المغرب.

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح، حيث تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار، وهو ما يجعل هذه المناطق غير مناسبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وفي المقابل، أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، بما يسمح بأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، مع استمرار فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية، خاصة مطروح.

وكشفت منار غانم أن انخفاض درجات الحرارة لن يستمر خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه اعتبارا من غد الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل، تعود تأثيرات منخفض الهند الموسمي، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مقارنة بالأيام الحالية.

وتوقعت أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.

وأكدت أن الارتفاعات المتوقعة لن تكون بنفس شدة موجات الحر السابقة، مشيرة إلى أن البلاد تقترب تدريجيا من فصل الخريف، وهو ما يعني أن الاتجاه العام لدرجات الحرارة سيكون نحو الانخفاض مع مرور الوقت، رغم حدوث ارتفاعات مؤقتة ومتوقعة بحكم طبيعة فصل الصيف.