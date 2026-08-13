انخفاض الحرارة 3 درجات.. "الأرصاد" تكشف طقس اليوم وفرص الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية مقارنة بذروة الارتفاعات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار.



وقالت منار غانم، فى تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 37 درجة مئوية، مقابل 40 درجة سجلتها القاهرة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يمثل تراجعا محدودا في حدة الموجة شديدة الحرارة التي بدأت تأثيراتها منذ يوم الاثنين الماضي.



وأوضحت أن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، إلى جانب الكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بالدرجات المسجلة فعليا.



وتصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى اليوم إلى نحو 39 درجة مئوية في الظل، ما يعني استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار، وخاصة فترة الظهيرة، وإن كانت أقل حدة من الأجواء التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.



أما المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فتشهد درجات حرارة أقل مقارنة بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري، لكنها تكون أعلى في نسب الرطوبة، ما يجعل الأجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار.



الطقس خلال ساعات الليل



وأشارت إلى أن فترات الليل ستشهد تحسنا نسبيا في الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة مع غياب أشعة الشمس ونشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



وتتجاوز نسب الرطوبة خلال ساعات الليل 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما قد تتخطى 90 و95% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، إلا أن نشاط الرياح في المناطق المكشوفة يساعد على تحسين الإحساس بالطقس.



الشبورة المائية

وبشأن حالة الشبورة المائية، أوضحت المتنبئ الجوي أن الشبورة ما زالت تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إلا أنها تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.



وحذرت من استمرار ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، خاصة غدا الجمعة، موضحة أنها قد تظهر تقريبا من الرابعة فجرا وحتى السابعة أو الثامنة صباحا، ولذلك يجب على قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور.



حالة البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، قالت إن ارتفاع الأمواج اليوم وغدا سيكون في حدود مترين، وهو ما يجعل حالة البحر آمنة في أغلب الشواطئ، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة ومسؤولي الإنقاذ، خاصة أن طبيعة الأمواج تختلف من شاطئ إلى آخر.



وأضافت أن بداية الأسبوع المقبل، وتحديدا اعتبارا من يوم السبت، قد تشهد ارتفاعا في الأمواج لتتجاوز 2.5 متر، داعية المصطافين إلى زيادة الحذر والالتزام بالمناطق الآمنة المخصصة للسباحة.



فرص سقوط أمطار

وكشفت أن اليوم وغدا الجمعة يشهدان فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وظهور بعض السحب المنخفضة خلال فترات الصباح وعلى مدار اليوم.



وتتراوح فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية والوجه البحري بين 20 و30%، بينما تقل فرص وصولها إلى المناطق الداخلية، ومنها القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون ضعيفة جدا، وقد تقتصر في حال حدوثها على أمطار خفيفة للغاية تساعد على تلطيف الأجواء وتنقية الهواء.



وأكدت منار غانم أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتى غد الجمعة، مع تسجيل 37 درجة مئوية للعظمى على القاهرة الكبرى، بينما من المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الانخفاضات خلال الأسبوع المقبل، مع العودة تدريجيا إلى الأجواء الصيفية المعتادة، في ظل استمرار تأثير الرطوبة خلال الفترة المقبلة.