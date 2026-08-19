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محافظ الدقهلية يقود ماراثون «ممشى المنصورة» الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يقود ماراثون «ممشى المنصورة» الجديد

ماراثون مشى
ماراثون مشى
همت الحسينى

قاد اللواء  طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات الماراثون الرياضي الجماهيري الذي احتضنه ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل، بمشاركة واسعة من شباب المحافظة، في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة كأسلوب حياةٍ متكامل، بمشاركة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وانطلق المحافظ والمشاركون في الماراثون على طول المسار الجديد للممشى المطل على نهر النيل، معرباً عن سعادته الغامرة بهذا الزخم الشبابي المبهج.

وثمَّن الجهود التنظيمية التي بذلتها مديرية الشباب والرياضة، مشيدا بالروح الرياضية العالية والالتزام التي تحلى بها المشاركون من مختلف الأعمار والفئات.

وأكد مرزوق أن المحافظة لن تألو جهدا في دعم كل الأنشطة التي تعزز الوعي الرياضي والصحي والبدني، وتسهم في بناء الإنسان المصري المتكامل جسديا ونفسيا، مشيرا إلى أن ممشى توريل أصبح نواة للفعاليات المستقبلية التي تستهدف استثمار طاقات الشباب وتوفير منافذ حضارية للترفيه والمنافسة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول إلى مدينة صديقة للرياضة والبيئة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تعظيم الاستفادة من الممشى ليصبح موقعا جاذبا لإقامة الفعاليات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والترفيهية، بما يليق بمكانة المنصورة كوجهة شبابية وحضارية، موجها رسالة إلى شباب المحافظة قال فيها: "أنتم ثروتنا الحقيقية".

وأكد مرزوق أن الماراثون يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، إلى جانب استثمار الفعاليات الرياضية فى الترويج للمناطق الترفيهية التى تتميز بها المنصورة، بما يعزز مكانتها كمدينة تجمع بين الحضارة والتراث والتنمية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن مشاركة هذا العدد من المشاركين من مختلف الفئات العمرية يعكس الوعى المتزايد بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة العامة، إلى جانب ترسيخ قيم الإيجابية والانتماء والعمل الجماعي بين أبناء المجتمع.

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، من خلال مديرية الشباب والرياضة والجهات المعنية، وفرت جميع الترتيبات التنظيمية والمرورية والطبية اللازمة، بما أسهم في خروج الماراثون بصورة حضارية وآمنة، لاقت إشادة واسعة من المشاركين والحضور .

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