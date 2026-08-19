رفض الاحتفال.. حمزة عبد الكريم يسجل هدف برشلونة الأول في مرمى الأهلي

سجل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي، خلال المباراة المقامة بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس «خوان جامبر».

وجاء هدف برشلونة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما نجح حمزة عبد الكريم في هز شباك فريقه السابق.

ورفض اللاعب الاحتفال بالهدف، احترامًا للنادي الأهلي الذي لعب ضمن صفوفه قبل انتقاله إلى برشلونة.

تشكيل الأهلي أمام برشلونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد. خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة.

تشكيل برشلونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: جوان جارسيا. خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي. خط الوسط: إسبارت، برنال، فيرمين. خط الهجوم: لامين يامال، حمزة عبد الكريم، رافينيا.

موعد مغادرة بعثة الأهلي إسبانيا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مدينة برشلونة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، عقب انتهاء مواجهة برشلونة في كأس «خوان جامبر».

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة، وفق البرنامج المحدد للرحلة، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عقب ختام المواجهة.