جمال الغندور يحاضر لاعبي الزمالك بشأن تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري

ألقى الكابتن جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهازين الفني والإداري، اليوم الأربعاء؛ لشرح تعديلات قانون التحكيم الذي سيتم تطبيقه في الدوري خلال الموسم الجديد.

وشهدت المحاضرة تواجد جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وشرح الكابتن جمال الغندور كافة التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الفترة الأخيرة وتم تطبيقها في بطولة كأس العالم 2026، و سيتم العمل بها في الدوري خلال الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.