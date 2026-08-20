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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

صاحبة الواقعه
صاحبة الواقعه
باسنتي ناجي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصها بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

الصفحة الرسمية لـ وزارة الداخلية 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين أن لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

الصفحه الرئيسيه لوزارة الداخلية الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه مخله للاداب

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