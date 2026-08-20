القبض على شخص يروّج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بترويج المخدرات على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة أسوان) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





