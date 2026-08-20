شقيق عمرو محمد علي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته: كان بيهزر معانا ووالدته اكتشفت رحيله أثناء نومه

كشف شقيق الفنان عمرو محمد علي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، مؤكدًا أن الفنان الراحل كان في حالة جيدة قبل وفاته بساعات، ولم تظهر عليه أي علامات تعب أو مؤشرات تنذر برحيله المفاجئ.

وقال شقيق عمرو محمد علي، على هامش عزاء الفنان الراحل، إن شقيقه كان يجلس معه ومع والدته قبل وفاته بيوم، وكانت الأجواء بينهم عادية، حيث تبادلوا الحديث والمزاح، ولم يكن يبدو عليه الإرهاق أو التعب.

وأضاف أن الأسرة كانت حريصة على أن يخرج عمرو من أجواء المنزل ويستمتع بوقته، موضحًا أنه تحدث مع والدته بشأن الخروج، خاصة أن شقيقه كان بخير ولم تظهر عليه أي أعراض مقلقة في ذلك الوقت.

وتابع شقيق الفنان الراحل، موضحًا أنه كان خارج المنزل يوم الوفاة، قبل أن يتلقى اتصالًا من والدته وشقيقه يخبرانه بالخبر الصادم، مؤكدًا أنه شعر بصدمة كبيرة فور علمه بوفاة شقيقه.

وأشار إلى أن عمرو محمد علي توفي في نحو الساعة الثانية عشرة يوم الثلاثاء ، داخل المنزل، أثناء نومه، موضحًا أن والدته كانت مستيقظة في ذلك الوقت وحاولت إيقاظه، لكنها لم تجد منه استجابة.

وأضاف أن الأسرة سارعت إلى استدعاء الأطباء للاطمئنان عليه ومعرفة ما حدث، إلا أن الأطباء أكدوا لهم أن الفنان عمرو محمد علي قد فارق الحياة.

وتأتي تصريحات شقيق عمرو محمد علي لتكشف جانبًا من تفاصيل ساعاته الأخيرة، خاصة أن رحيله جاء بشكل مفاجئ، بعدما قضى سنوات يعاني من ظروف صحية أثرت على حياته ومسيرته الفنية.

وكان خبر وفاة الفنان عمرو محمد علي قد أثار حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه، خاصة أنه ارتبط في أذهان الجمهور بعدد من الأعمال الفنية المميزة، وحقق شهرة واسعة منذ طفولته من خلال مشاركاته في الدراما المصرية.

وشارك عمرو محمد علي خلال مسيرته في عدد من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور، وظل اسمه حاضرًا في ذاكرة المشاهدين، رغم ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروفه الصحية.

وشُيع جثمان الفنان الراحل وسط حالة من الحزن، وحرص عدد من محبيه وأقاربه على التواجد لتقديم واجب العزاء لأسرته، التي تلقت خبر وفاته بشكل مفاجئ، بينما كشفت كلمات شقيقه عن مدى صعوبة اللحظات التي عاشتها الأسرة منذ اكتشاف رحيله وحتى إعلان خبر الوفاة.

ورحل عمرو محمد علي تاركًا خلفه حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبيه، الذين استعادوا خلال الأيام الماضية ذكريات أعماله الفنية ومسيرته التي بدأت في سن صغيرة، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.