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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيادة الإنتاج والصادرات مفتاح تعزيز قوة الاقتصاد المصري

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مؤكدًا أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن أهمية البرنامج لا تقتصر على وضع مستهدفات اقتصادية جديدة، وإنما تمتد إلى تحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والإنتاجية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية.

التركيز على زيادة الإنتاجية

وأضاف أن التركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتيسير حركة التجارة من شأنه أن يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار النائب نبيل العطار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يعد من الركائز المهمة للمرحلة المقبلة، خاصة أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أهمية استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين فرص الحصول على التمويل.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يجب أن يحظوا بمزيد من الاهتمام، لما يمثلونه من عنصر مهم في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف المحافظات.

وشدد العطار على أن نجاح أي برنامج اقتصادي يقاس في النهاية بمدى انعكاس نتائجه على المواطن، موضحًا أن استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية وتحسين الخدمات الأساسية وتوجيه الإنفاق العام بصورة أكثر كفاءة تمثل أهدافًا لا تقل أهمية عن مؤشرات النمو والاستثمار.

واختتم النائب نبيل العطار بالتأكيد على أن إعداد برنامج وطني متكامل للتحول الاقتصادي يمثل فرصة لاستكمال الإصلاحات بصورة أكثر تنسيقًا، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية، ويضع أسسًا أكثر قوة لمرحلة جديدة من النمو والتنمية.

نبيل العطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي المتغيرات العالمية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز القدرة التنافسية

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