قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: عودة الولايات المتحدة وطهران إلى التفاوض ممكنة
قرار عاجل من المحكمة ضد سائق اعتد.ى على خطيبته السابقة بالمعصرة
تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية وثلاثة من عناصر النخبة في حماس بغارة على الشاطئ
دعوى أمام المحكمة لوقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء فئة معينة | تفاصيل
بدء عزاء الفنان عمرو محمد علي بالشيخ زايد
عالم أزهري: مساعدة الزوجة في الإنفاق على أبنائها من باب «الفضل» وليس «الفرض»
مدرب طرابزون سبور يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام فرينكفاروش
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين
وادي دجلة يعلن أسعار التذاكر الموسمية أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول
1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الإفتاء: تهادي حلوى المولد النبوي بين الناس لا حرج فيه.. ولا دليل على تحريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات حقيقية هو الاختبار الأهم لتمكينهم

مشروعات قومية
مشروعات قومية
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن تمكين الشباب لا يجب أن يتوقف عند الاستماع إلى آرائهم أو إتاحة مساحات للحوار، وإنما يجب أن يمتد إلى منحهم فرصًا حقيقية لتحويل أفكارهم إلى مشروعات وحلول قابلة للتنفيذ.

«عقول مصرية».. جسر بين الجامعة واحتياجات الدولة

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مقترح إطلاق مسابقة «عقول مصرية» يمثل نموذجًا عمليًا لربط شباب الجامعات باحتياجات الدولة، مؤكدًا أن العديد من الأفكار المبتكرة لدى الطلاب والخريجين يمكن أن تتحول إلى مشروعات مؤثرة إذا توافرت لها آليات للاكتشاف والتمويل والتطبيق..

المشروعات القومية.. منصة لاكتشاف الكفاءات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشروعات القومية يجب ألا تقتصر على دورها التنموي، بل يمكن أن تتحول إلى منصات لاكتشاف وتأهيل الكفاءات الشابة، من خلال إتاحة فرص التدريب والمشاركة في ملفات ومشروعات حقيقية.

من اكتشاف الموهبة إلى صناعة الفرصة

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد اكتشاف المواهب إلى صناعة فرص حقيقية أمامها، عبر ربط أصحاب الأفكار بالجهات الحكومية والمؤسسات القادرة على احتضانها وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

القطاع الخاص شريك أساسي

وشدد سمير على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة، ليس فقط عبر التمويل والرعاية، وإنما من خلال التدريب والاحتضان ونقل الخبرات، بما يضمن ارتباط أفكار الشباب باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الحقيقي.

الاستثمار في العقول.. قيمة مضافة للاقتصاد

واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أن الاستثمار في الشباب يمثل أحد أهم الاستثمارات المستقبلية، موضحًا أن تحويل أفكار العقول الشابة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع هو جوهر التمكين الحقيقي.

أفكار الشباب مشروعات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

مشروعات قومية

برلماني: تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات حقيقية هو الاختبار الأهم لتمكينهم

الإيجار القديم

متى يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة الإيجار القديم؟

قانون الأحوال الشخصية

الأب خارج البلاد.. هل يتيح قانون الأحوال الشخصية «الرؤية الإلكترونية» للأطفال؟

بالصور

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد