محافظ الغربية: نقدر الدور الوطني للقوات المسلحة في دعم المشروعات القومية والخدمية

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة والقوات المسلحة، وبحث سبل دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة ،العميد حازم احمد مهران قائد مكتب المخابرات الحربية بمحافظه الغربية وكفر الشيخ ، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

تحرك وتعاون مشترك

ورحّب محافظ الغربية بقائد المنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدًا تقديره للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في دعم جهود الدولة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، ومشيرًا إلى حرص المحافظة على مواصلة وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تكامل الجهود ودفع معدلات الإنجاز وتنفيذ المشروعات بكفاءة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

من جانبه، أعرب اللواء ياسر الخطيب عن تقديره للتعاون القائم مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، مؤكدًا استمرار التنسيق والدعم بما يخدم خطط التنمية ويعزز جهود الدولة في مختلف المجالات.

تبادل الدروع التذكارية

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ الغربية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المشترك وتكامل الجهود لخدمة الوطن والمواطنين.