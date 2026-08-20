محاكمة 86 متهما بخلية النزهة الإرهابية.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابي، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.