الدقهلية.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«الأسلحة البيضاء» بالسنبلاوين

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر مشاجرة باستخدام سلاح أبيض «مطواة» بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت شرطة النجدة إشارة بوقوع المشاجرة، وإصابة. أشخاص

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

أحمد م ا ، 22 عاما ، بجروحين قطعيين بالعضد الأيمن وجروح قطعية بالظهر.

منه .م ا ، 14 عاما ، بجرح قطعي بالإصبعين الخنصر والبنصر مع اشتباه قطع بوتر الإصبعين.

عزت ا م، 22 عاما ، بجروح قطعية بالعضد الأيسر واليد اليسرى والركبة اليمنى، مع اشتباه قطع بوتر اليد اليسرى.

أحمد ا ح ، 52 عاما ، بجرح عميق بالرأس.

أبو المعاطي ع ا، 35 عاما ، بجروح قطعية بإصبعي السبابة والوسطى باليد اليمنى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.