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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية جديدة لتأهيل طلاب التعليم الفني لسوق التكنولوجيا

أكاديمية
أكاديمية
أحمد عبد القوى

تستهدف مذكرة تفاهم جديدة إطلاق أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تنمية قدرات الطلاب وربط المناهج باحتياجات سوق العمل.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والصناعية الحديثة.

وتتيح الأكاديمية برامج تدريبية عملية للطلاب والمدربين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وعدد من التخصصات التقنية، إلى جانب توفير مواد وموارد تعليمية حديثة، ومنح شهادات معترف بها دوليًا للمتدربين.

ويركز التعاون على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، من خلال تعريف الطلاب ببيئة العمل ومتطلباتها، وتنمية مهاراتهم التقنية والمهنية، ورفع جاهزيتهم للاستفادة من فرص العمل المستقبلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما يعكس المشروع أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، وتوفير تخصصات تتوافق مع المهن المستقبلية، بما يعزز فرص تشغيل الشباب ويساند جهود التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.

وتأتي الأكاديمية ضمن جهود شركة هواوي للتعاون مع منظومة التعليم في مصر لتطوير المواهب الرقمية، حيث أنشأت الشركة أكثر من 187 أكاديمية بالتعاون مع ما يزيد على 56 جامعة وجهة حكومية، لتوفير مسارات تدريبية تربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

مصر عالم أكاديمية

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