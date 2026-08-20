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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. تجديد محولات واستبدال 20 عمود كهرباء في أبوحزام بنجع حمادى

تطوير محولات الكهرباء
تطوير محولات الكهرباء
يوسف رجب

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، وبالتنسيق مع المهندس محمد طلعت، رئيس هندسة كهرباء جنوب نجع حمادي، تنفيذ أعمال الخطة الاستثنائية لتدعيم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بقرى المركز.
 وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن قريتي الشعانية والشيخ محمد شهدت أعمال استبدال وإحلال 20 عمود كهرباء، ضمن خطة تدعيم الشبكة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتحت إشراف منال همام، رئيس مجلس قروي الشعانية، وبمشاركة فرق الكهرباء.

وأوضح الزمقان، بأن أعمال تطوير شبكة الكهرباء بقرية أبوحزام تتضمن إحلال وتجديد وصيانة المحولات القائمة، وتركيب محولات جديدة، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، بما يسهم في الحد من مشكلات ضعف التيار وتكرار الانقطاعات، وتحقيق استقرار أكبر للشبكة، وخدمة المواطنين بالقرية والقرى المستفيدة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء، لضمان سرعة تنفيذ الأعمال، مع استكمال أعمال الإحلال والتجديد بمناطق وقرى المركز المستهدفة، بما يواكب احتياجات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين استقرار التيار الكهربائي بقرى أبو حزام، وحمرة دوم، والشعانية، والشيخ محمد.
 من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة مواصلة دعم وتطوير شبكات الكهرباء بمختلف قرى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة واستقرار التيار الكهربائي، والحد من مشكلات ضعف الجهد والانقطاعات، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للأهالى.
 

قنا الخطة الاستثنائية كفاءة شبكات الكهرباء قرية الشعانية جودة التغذية الكهربائية البنية التحتية أخبار قنا

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