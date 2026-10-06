سرقته ولبست الطرحة.. لحظة استيلاء فتاة على هاتف من داخل سوبر ماركت بالزقازيق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة داخل أحد محلات السوبر ماركت بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأظهرت كاميرات المراقبة داخل المحل لحظة قيام فتاة بالاستيلاء على هاتف محمول من داخل السوبر ماركت، بعدما قامت بوضعه أسفل ملابسها وارتداء الطرحة لإخفائه.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل على مواقع "التواصل الاجتماعي"، الذي وثقت لحظة السرقة، حيث ظهرت الفتاة وهي تقف بجانب سيدة أخرى داخل المحل، قبل أن تستغل انشغال صاحب المحل وتقوم بسرقة الهاتف.

وطالب المتابعون بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.