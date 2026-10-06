عاوز أقطّع جسمي.. نجم مصر السابق يروي معاناته مع المرض

كشف مسعد عوض حارس مرمى مصر السابق، إنه مرّ بتجربة قاسية، خلال فترة لعبه بالقميص الأولمبي.

وأضاف عوض، في مداخلة عبر قناة صدى البلد: «كنا في السنغال مع المنتخب الأولمبي.. وكنت بلعب على نجيل صناعي تحت قيادة حسام البدري، اتعورت في رجلي جامد جدا لدرجة إن قصبة رجلي بانت.. الدكتور قالي لازم تاخد مضاد حيوي ومكنتش أعرف إن عندي حساسية منه».

وتابع: «كنت في غرفتي وحسيت بحاجة غريبة في جسمي ولكني مش مدرك إيه بيحصل.. بدأت أحس بحاجة في وشي.. بصيت في المرايا كأني عندي 80 سنة وكان في نار في جسمي وكنت عاوز أقطع جسمي وكنت بموت».

واختتم: «جسمي كان بيتنفخ واللي أنقذني كان في جمب الفندق عيادة صغيرة والحمدلله الأمور اتلحقت».