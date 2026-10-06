يوم النصر.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد الرئيس السادات إلى وزير الحربية

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، بإعادة نشر وثيقة تاريخية تتضمن التوجيه الاستراتيجي للرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى الفريق أول أحمد إسماعيل، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، بشأن تنفيذ المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة وبدء العمليات العسكرية في السادس من أكتوبر عام 1973.

وتضمنت الوثيقة، المؤرخة في 9 رمضان 1393 هجريًا، الموافق 6 أكتوبر 1973، توجيهات السادات إلى وزير الحربية، والتي جاء فيها:

«إلى الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، بناءً على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم مني في أول أكتوبر 1973، وبناءً على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجي، قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية».

وحدد التوجيه ثلاث مهام رئيسية للقوات المسلحة، تمثلت في إزالة الجمود العسكري القائم بكسر وقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم 6 أكتوبر 1973، وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات، والعمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية وفقًا لنمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

كما نص توجيه الرئيس السادات على تنفيذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة، أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

وتزامنت إعادة تداول الوثيقة مع احتفال الشعب المصري، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل إحدى أبرز المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، ويستعيد خلاله المصريون ذكرى حرب أكتوبر 1973 وما شهدته من عبور قناة السويس واقتحام التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

وتظل ذكرى السادس من أكتوبر حاضرة في الذاكرة الوطنية المصرية، لما ارتبطت به من تضحيات وبطولات القوات المسلحة، وما مثلته الحرب من محطة مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وصولًا إلى المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهى باستعادة سيناء.