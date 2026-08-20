«يومو» تحصل على الترخيص المصرفي المبدئي وتمضي نحو رسم مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في مصر

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) اليوم حصوله على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات تأسيس بنك "يومو" الرقمي، وذلك بما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية في مصر الذي تم إقراره عام 2023.

وتمثل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في السوق المصرية، وتمهّد الطريق أمام "يومو" لاستكمال المراحل والمتطلبات اللازمة لإطلاق نموذج مصرفي رقمي جديد يهدف إلى تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام والوصول، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية، أو الادخار للمستقبل، أو دعم أصحاب المشروعات في تنمية أعمالهم والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء مصر.



مدعومةً بخبرة البنك التجاري الدولي (CIB)، ومنظومة الحوكمة الراسخة لديه، ومسيرته المصرفية الممتدة لنحو خمسة عقود، تسعى "يومو" إلى الجمع بين الثقة التي يتمتع بها البنك الرائد في القطاع الخاص المصري، وبين المرونة والسرعة وسهولة الوصول التي تميز الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، مع تطوير حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. وتمكّن هذه الموافقة "يومو" من الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستعداد التشغيلي والتقني وتجهيز تجربة العملاء، تمهيداً لإطلاق خدماتها، وذلك بعد استكمال المتطلبات والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.



قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري الدولي (CIB): "نؤمن بقوة بالفرصة التجارية التي يمثلها إطلاق منصة ’يومو‘ لمساهمي البنك، في إطار استراتيجيتنا الخمسية المعلنة. ومن خلال دعمنا لإطلاق ’يومو‘، نطمح إلى تمكين المصريين أينما كانوا من الوصول إلى تجربة مصرفية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. ويشهد القطاع المصرفي المصري فرصاً متنامية للنمو، لا سيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعكس احتياجات شرائح واسعة ومتنوعة من العملاء.

ومن هذا المنطلق، تضع منصة ’يومو‘ المصرفية الرقمية البنك التجاري الدولي في موقع متميز للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في صياغة المرحلة المقبلة من تطور الخدمات المصرفية في مصر."



تأتي "يومو" في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي تحولاً متسارعاً نحو نماذج رقمية أكثر ذكاءً، مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تبسيط الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إليها، ومنح العملاء قدرة أكبر على إدارة شؤونهم المالية بمرونة وسهولة. ومع تزايد توقعات العملاء بالحصول على خدمات مصرفية بسيطة وذكية ومتاحة أينما كانوا، صُممت "يومو" منذ البداية كبنك رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، وليس كنموذج مصرفي تقليدي جرى نقله إلى تطبيق على الهاتف المحمول. وقد تم تطوير المنصة من الأساس بما يتوافق مع الأطر واللوائح المصرفية المعمول بها في مصر، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء وأنماط حياتهم وطموحاتهم، وتقديم تجربة مصرفية أكثر توافقاً مع الطريقة التي يعيشون ويديرون بها شؤونهم المالية اليوم.



ومن جانبه، قال رشوان حمادي، المعين حديثا رئيسا تنفيذيا ل"يومو": "يمثل الحصول على الترخيص المبدئي محطة مهمة في مسيرتنا، لكنه في الوقت ذاته يشكل بداية الرحلة وليس نهايتها. فنحن نعمل على بناء بنك يقدّر وقت العملاء، ويفهم احتياجاتهم، ويتواصل معهم بلغة قريبة منهم، بما يمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بثقة وتحكم أكبر.

ويكمن طموحنا في وضع معيار جديد للخدمات المصرفية الرقمية في مصر، من خلال الجمع بين تجربة مصرفية بسيطة وسلسة وحلول ذكية تساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول علامة ’يومو‘ التجارية والتجربة التي نعمل على تطويرها في وقت لاحق من هذا العام."



يمثل إعلان اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة "يومو" وطموحها للمساهمة في رسم مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، بالاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا ضمن إطار يقوم على الثقة، وبما يجعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وملاءمة وقدرة على تلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء.

ومع الحصول على الترخيص المبدئي، ستواصل "يومو" استكمال متطلبات الجاهزية التشغيلية والتقنية، بما يشمل التحقق من كفاءة الأنظمة، واختبارات الأمن السيبراني، واستيفاء المتطلبات التنظيمية، وتحسين رحلة العميل، وتعزيز المرونة التشغيلية، تمهيداً لاستكمال المراحل اللازمة قبل الإطلاق الرسمي.