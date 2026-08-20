وكيل صحة البحر الأحمر يتابع سير العمل بمستشفى الغردقة العام ويجتمع برؤساء الأقسام

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية داخل مستشفى الغردقة العام، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وكان في استقباله الدكتور أحمد عبدالغني، مدير مستشفى الغردقة العام، حيث شملت الجولة متابعة أداء الأقسام المختلفة والاطلاع على سير العمل، إلى جانب رصد أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى.

وعقب الجولة، عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأقسام، بحضور عدد من مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، لمناقشة سير العمل داخل الأقسام المختلفة واستعراض المعوقات والاحتياجات، وبحث آليات تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأقسام والإدارات، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر، ودعم فرق العمل والارتقاء بمستوى الأداء، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.