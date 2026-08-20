بإجمالي 5013 طالبًا وطالبة داخل 7 لجان.. مدير تعليم بني سويف يراجع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالاستعداد الجيد لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، راجع الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن تبدأ السبت 22 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 5013 طالبًا وطالبة بنظم التعليم المختلفة «نظامي وخدمات ومنازل»، بواقع 23 طالبًا بالنظام القديم و4990 طالبًا بالنظام الحديث، موزعين على 7 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، ومديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورئيس مركز توزيع الأسئلة، لمتابعة الاستعدادات النهائية والتأكد من جاهزية جميع عناصر منظومة الامتحانات.

ووجه مدير المديرية باستمرار التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان للتعامل مع أي حالات طارئة، والالتزام الكامل بالإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.



وأكد الدكتور عصام عمارة أن المديرية أتمت كافة استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني، والتي تُعقد على مدار 9 أيام، وتبدأ بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية لكافة الشعب، فيما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحاني اللغة العربية «ورقة أولى» والتربية الدينية.



وخلال الاجتماع، تم التأكيد على مراجعة جاهزية المدارس المقرر عقد اللجان بها، وتأمين مقار الامتحانات وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، ومراجعة آليات توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة وتأمينها، مع استمرار التواصل بين غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى أثناء سير الامتحانات.



وشدد مدير المديرية على ضرورة المتابعة على مدار الساعة، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة للطلاب، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الإشغالات، لتوفير الهدوء والانضباط بمحيط اللجان.



كما أكد حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة داخل اللجان، سواء من الطلاب أو الملاحظين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.



وأشار الدكتور عصام عمارة إلى متابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء، كل فيما يخصه، لضمان تأمين وانتظام جميع مراحل العملية الامتحانية وتوفير المتطلبات اللازمة.



وفي هذا الإطار، تم تجهيز مدرسة محمد متولي الشعراوي بجوار الشرطة العسكرية بشارع عبد السلام عارف لتكون مركزًا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مع التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين سيارات نقل كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة «البابل شيت» من مطابع القاهرة إلى مركز التوزيع، ثم تأمين وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان وعودة أوراق الإجابة إلى المركز وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة يوميًا عقب انتهاء الامتحان.



كما تم تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان بقوات من الشرطة والحماية المدنية على مدار الساعة طوال فترة انعقاد الامتحانات، بما يضمن إحكام منظومة التأمين وخروج امتحانات الدور الثاني بالصورة اللائقة.