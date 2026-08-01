محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراض أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوي

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة.

وتمت متابعة موقف وإجمالي العقود التي تم تحريرها "حتى الآن" وبلغت 5130 عقداً ( 4214 عقود مباني+ 916 عقود زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

حضر الاجتماع: السيد "بلال حبش "نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة،الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك ، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ،ورؤساء الوحدات المحلية والمعنيون من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام .

