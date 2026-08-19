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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة بني سويف تكثف جهودها الميدانية لرفع كفاءة الخدمات ومواجهة التعديات وتحسين مستوى النظافة

مركز اهناسيا
مركز اهناسيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها الميدانية المكثفة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة النظافة والتجميل، ومواجهة التعديات والإشغالات، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، مع متابعة ملفات التصالح والاستجابة لمطالب المواطنين.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، حملة نظافة موسعة شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة الجامع الكبير، ومنطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تمت متابعة أعمال الرصف بالطريق الشرقي لقرية بهبشين، إلى جانب متابعة صيانة أعمدة الإنارة وأعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي بالقرية.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، خاصة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقى عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات وفقًا للقانون، فيما نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، تضمنت تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، وتوريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، مع تحرير عدد من الإنذارات بشأن مخالفات بيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات والإشغالات والبيئة، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي ولاية الري والزراعة وداخل الحيز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 311 إشغالًا متنوعًا شملت إشغالات ثابتة ومتحركة ويافطات وإعلانات وبروزًا وتندات دون ترخيص، فضلًا عن تحرير 5 محاضر بيئية متنوعة بحضور شرطة المسطحات المائية وقسم البيئة بالوحدة، بينما نفذت الوحدة المحلية لقرية طنسا حملة نظافة ورفع تراكمات بمدخل القرية من الناحية البحرية والمدخل الزراعي وشارع مبنى الوحدة المحلية، وشهدت قرية صفط راشين أعمال نظافة بمدخل قرية بني مؤمنة والشوارع الرئيسية، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس أعمال نظافة بمدخل قرية كفر جمعة والشوارع الرئيسية وطريق طراد النيل.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تمت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها العاملون في ملف التصالح، إلى جانب متابعة ري الأشجار بمدخل المدينة وصيانة كشافات الإنارة بشوارع المدينة، وكذلك صيانة الكشافات بقرية منشأة طاهر مع مراعاة نسب الترشيد، كما جرت متابعة أعمال تمهيد وتسوية طريق ننا إهناسيا ومدخل طريق ذكي فاضل ورفع المخلفات على جانبي الطريق، مع تهذيب أشجار مدخل قرية ذكي فاضل التي تعوق حركة الطريق وتحجب الرؤية عن السيارات، وتنظيف مدخل الوحدة الصحية بالقرية وتوسعته وتمهيد الطرق، مع استمرار الوحدات المحلية القروية في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.
 

بني سويف القشن ببا

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