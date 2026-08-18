محافظ بني سويف يتفقد المعرض السنوي لتوزيع الزي المدرسي على 15 ألف أسرة

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، المعرض السنوي لتوزيع الزي المدرسي على أبناء 15 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، والذي تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف للعام الـ18 على التوالي، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها من الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف فاروق، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، ومحمد بكري، رئيس مدينة بني سويف، ووليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وسيد سعد، مدير شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، وأحمد عزت، مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وإيمان فتحي، مدير التنمية الشاملة بالمؤسسة.

وخلال جولته بالمعرض المقام داخل قاعة نادي المعلمين بمدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر المستلزمات المدرسية بالمقاسات المختلفة، وتابع عمليات تجهيز وتسليم الزي المدرسي، والذي يضم تشكيلات متنوعة من الزي لطلاب مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب الأحذية الرياضية «الكوتشات»، بما يتيح للأطفال اختيار ما يناسبهم من المقاسات والتصميمات.

وأكد المحافظ ، أن ما تقدمه مؤسسة نهضة بني سويف يمثل نموذجًا مشرفًا لدور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة وخدمة المواطنين، مشيدًا باستمرار المبادرة للعام الـ18، موجهًا الشكر لمجلس أمناء المؤسسة وفريق العمل والجمعيات الأهلية المشاركة على جهودهم في الوصول إلى الأسر المستحقة.

وقال المحافظ: «أشكر مؤسسة نهضة بني سويف على استمرار هذه المبادرة المهمة، والتي لا تقتصر على توفير الزي المدرسي، وإنما تخفف جزءًا من الأعباء عن كاهل الأسرة، وتساعد أبناءنا على بدء العام الدراسي بصورة أفضل، والأهم أن هذا العمل مستمر ومنظم للعام الثامن عشر».

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية أن تمتد مثل هذه المبادرات إلى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأولى بالرعاية يتطلب تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية القاعدية المنتشرة داخل القرى.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للعمل على تعزيز هذا النهج وتوسيع نطاق المبادرات المماثلة لتصل إلى المستحقين في مختلف القرى، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكل جهد مجتمعي يستهدف خدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار المحافظ ، إلى أن دعم الطلاب لا يقتصر على العملية التعليمية داخل المدرسة، وإنما يبدأ من إزالة أي أعباء أو معوقات قد تحول دون انتظامهم في الدراسة، مؤكدًا: «كل طالب من أبناء بني سويف يستحق أن يبدأ عامه الدراسي وهو يشعر بالاهتمام والدعم، ودورنا أن نتعاون جميعًا لتحقيق ذلك، سواء كأجهزة تنفيذية أو مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات أهلية».

وأثنى المحافظ ، على آلية العمل التي تتبعها المؤسسة في تحديد الأسر المستفيدة، من خلال الأبحاث الاجتماعية والزيارات الميدانية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على أهمية استمرار العمل وفق قواعد واضحة وشفافة، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف فاروق، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، عن تقديره للواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لتفقده المعرض الذي يقام تحت رعايته، مؤكدًا أن دعم المحافظة يمثل دافعًا للمؤسسة لمواصلة جهودها في خدمة أبناء بني سويف ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن عمليات توزيع الزي المدرسي تستمر لمدة 3 أسابيع، من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وفق خطة منظمة تستهدف وصول المستلزمات إلى أبناء الأسر المستفيدة، بالتعاون مع 130 جمعية أهلية قاعدية منتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن المعرض يأتي ضمن برامج المؤسسة المستمرة لدعم العملية التعليمية، موضحًا أن توزيع الزي المدرسي بالمجان يمثل أحد أوجه المساندة المباشرة للأسر الأولى بالرعاية، ويسهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر مع بداية العام الدراسي.

وأضاف أن اختيار المستفيدين تم من خلال الأبحاث الاجتماعية والزيارات المنزلية التي نفذها فريق عمل المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى توفير الزي أيضًا لعدد من طلاب التعليم الأزهري والتلاميذ من ذوي الهمم.

وأكد المحافظ ، في ختام جولته أن المحافظة ستواصل دعم وتيسير جهود مؤسسات المجتمع المدني الجادة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية وخدمة المواطنين، مشددًا على أن نجاح أي مبادرة يقاس بقدرتها على الوصول إلى المواطن المستحق في أبعد قرية وعزبة، وليس فقط في المدن ومراكز المحافظة.

وقال المحافظ: «نريد أن نرى هذه الروح في كل مركز وكل قرية، وأن تتكامل جهود المؤسسات والجمعيات مع أجهزة المحافظة، حتى تصل الخدمات والمساعدات إلى كل أسرة تستحقها، ونشكر كل من يساهم في هذا العمل ويضع أبناء بني سويف في مقدمة اهتماماته».