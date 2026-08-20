رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي «المجلات العلمية» و«الطباعة والنشر»

ترّأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماع وحدة المجلات العلمية ، واجتماع مركز الطباعة والنشر. جاء ذلك بحضور الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للمجلات، والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، وأعضاء مجلسي الإدارتين.

وخلال اجتماع وحدة المجلات العلمية، تمت الموافقة علي تشكيل مجلس الادارة وهيئة التحرير والمسئول الإداري والهيئة الاستشارية لمجلة كلية السياسة والاقتصاد ، بالإضافة إلي تحديث الغلاف الخاص بها.

وفي سياق ماعه والنشر و وتحليل الانتاج والجهات المستفيده من انتاج المركز والمتمثلة في المستشفى انفصل، تم عرض التقرير الفني عن مجمل ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي بمركز الطباعة

حيث تمت مناقشة التقرير التحليلي للاداء المالي والتشغيلي لمركز الطب الجامعي واداره الجامعه والكليات المختلفة بالجامعة حيث تأتي المستشفى الجامعي في المركز الاول من خلال توريد 25550 مطبوعة تشمل تذاكر المرضى واظرف الاشعة ودفاتر المخازن، وفي المركز الثاني كليه علوم الرياضه بانتاج 12500 مطبوعه تركزت حول استمارات واظرف اختبارات القدرات بالاضافه الى تنوع المطبوعات الاكاديميه والطبيه حيث شمل الانتاج 8000 مطبوعة لكلية الفنون التطبيقيه، و 5200 ظرف اشعه و 4100 وثيقه لادارة الوافدين.

كما تمت مناقشة الرؤية المستقبلية والتوصيات من حيث تنوع مصادر السعي لجذب عملاء من خارج النطاق الجامعي لرفع الحصه السوقيه للمركز والاستعداد للعام الدراسي الجديد واستغلال مخصصات الصيانه لضمان جاهزات الماكينات قبل العمل في سبتمبر.