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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث 26 طلبا وشكوى خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي بطوخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي رقم 88 بمجلس مدينة طوخ، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


جاء ذلك بحضور رؤساء المدن والأحياء المعنيين، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى المواطنين من أبناء بنها وطوخ وكفر شكر وقها، ووجّه المسؤولين بدراسة كل طلب على حدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في نطاق اختصاص كل جهة.
وشهد اللقاء بحث 26 طلبًا وشكوى تنوعت بين توفير فرص العمل، وطلبات ذوي الهمم، وقطاعات الصحة والتعليم والمرافق والخدمات، إلى جانب عدد من الحالات الاجتماعية والإنسانية.
وخلال اللقاء، بحث المحافظ 10 طلبات لتوفير فرص عمل، ووجّه مسؤولي مديرية العمل ببحث الحالات وترشيحها للفرص المناسبة وفقًا للمؤهلات والظروف الخاصة بكل مواطن. وتم بالفعل ترشيح عدد من الحالات للعمل لدى شركات مختلفة، من بينها شركة السالم جروب، وشركة روستي، وشركة التضامن للتمويل الأصغر، وشركة حوا.
كما شملت طلبات العمل عددًا من حالات ذوي الهمم، حيث تم بحث توفير فرص تتناسب مع طبيعة الإعاقة والمؤهلات، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.
وفي إطار الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، ناقش المحافظ طلبًا بشأن نقل المواقف العشوائية بمنطقة الحرس الوطني بشارع السكة الحديد بمدينة بنها، حيث تم التواصل مع مجلس مدينة بنها، وجارٍ تمهيد مكان على جسر الرياح التوفيقي لنقل سيارات خط بنها – ميت عاصم إليه بدلًا من وقوفها بجوار السكة الحديد.
كما بحث اللقاء عددًا من طلبات ذوي الهمم، تضمنت توفير كارت الخدمات المتكاملة وكراسي متحركة، إلى جانب دراسة سبل تقديم الدعم للحالات والأسر الأكثر احتياجًا.
وفي قطاع الصحة، ناقش المحافظ عددًا من الطلبات المقدمة من المواطنين، مع عرض موقف مديرية الشئون الصحية والجهات المختصة، والتأكيد على دراسة الحالات وفقًا للاحتياجات الفعلية والقواعد المنظمة.
كما بحث شكوى أحد المواطنين بشأن صعوبة استيفاء المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية نقباس التابعة لمركز بنها، حيث تم عرض موقف شركة غاز مصر والمستندات اللازمة للتعاقد، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وتناول اللقاء كذلك عددًا من الطلبات المتعلقة بالتراخيص والمخالفات وأعمال البناء، من بينها طلبات لاستكمال أعمال البناء وتخفيض أو الإعفاء من بعض الغرامات المقررة، حيث وجّه المحافظ الجهات المختصة بفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما بحث المحافظ عددًا من الطلبات الخاصة بالدعم الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، ومنها طلبات الحصول على معاش أو توفير مشروعات تساعد في توفير مصدر دخل للأسرة، مع دراسة الحالات من خلال الجهات المختصة وتقديم أوجه الدعم المتاحة وفقًا للقواعد والإمكانات المقررة.
وشهد اللقاء أيضًا بحث عدد من الحالات الإنسانية وطلبات المساعدة في هدم وإعادة بناء المنازل القديمة، من بينها طلب مواطنة تمتلك منزلًا قديمًا مبنيًا بالطوب اللبن، حيث تم بحث موقف الحالة والإجراءات القانونية اللازمة بشأن طلب الهدم وإعادة البناء.
وفي ختام اللقاء، شدد محافظ القليوبية على استمرار عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بصورة منتظمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن طلبات المواطنين، والعمل على إزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، في إطار القانون والمصلحة العامة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية طوخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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