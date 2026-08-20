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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ساوايست اس 09 موديل 2027 الجديدة.. صور وأسعار

ساوايست اس 09 موديل 2027
ساوايست اس 09 موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ساوايست اس 09 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 09 موديل 2027، وتنتمي اس 09 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست اس 09 موديل 2027

ساوايست اس 09 موديل 2027

تأتى سيارة ساوايست اس 09 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 ، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

محرك ساوايست اس 09 موديل 2027

ساوايست اس 09 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست اس 09 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ساوايست اس 09 موديل 2027

زودت سيارة ساوايست اس 09 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة .

ساوايست اس 09 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة ساوايست اس 09 موديل 2027 أيضا، Touch Screen، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

سعر ساوايست اس 09 موديل 2027

ساوايست اس 09 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست اس 09 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

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