مقارنة بين بيجو 3008 وكيا سبورتاج 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 3008 وكيا سبورتاج موديل 2027 ، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصانا، وبها خزان وقود سعة 54 لترا، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و300 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بيجو 3008 موديل 2027

بيجو 3008 موديل 2027

زودت سيارة بيجو 3008 موديل 2027 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

محرك بيجو 3008 موديل 2027

بيجو 3008 موديل 2027

تحصل سيارة بيجو 3008 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصانا، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 3008 موديل 2027

بيجو 3008 موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة بيجو 3008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و399 ألف جنيه.