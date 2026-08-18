بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 320 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 320 موديل 2027، وتنتمي 320 لفئة السيارات السيدان .

أبعاد بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4624 مم، وعرض 1811 مم، وارتفاع 1416 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2810 مم .

محرك بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سعر بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 6 مليون و 750 ألف جنيه .