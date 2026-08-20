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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مليون و 730 ألف جنيه .. «جيتور تى 1» موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

جيتور تى 1 موديل 2027
جيتور تى 1 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيتور تى 1 موديل 2027

وتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور تى 1 موديل 2027 ، وتنتمي تى 1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيتور تى 1 موديل 2027

جيتور تى 1 موديل 2027

زودت سيارة جيتور تى 1 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

جيتور تى 1 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جيتور تى 1 موديل 2027 ايضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

أبعاد جيتور تى 1 موديل 2027

جيتور تى 1 موديل 2027

تأتى سيارة جيتور تى 1 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4705 مم، وعرض 1967 مم، وارتفاع 1843 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 .

محرك جيتور تى 1 موديل 2027

جيتور تى 1 موديل 2027

تستمد سيارة جيتور تى 1 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور تى 1 موديل 2027

جيتور تى 1 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 1 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 730 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 1 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 760 ألف جنيه .

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