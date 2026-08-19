7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تعد عملية شراء طقم إطارات جديد للسيارة استثمارًا مكلفًا يسعى غالبية السائقين للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

ورغم الحرص الميداني، يرتكب العديد من الملاك أخطاء يوميًّا تتسبب في تسريع تآكل الإطارات وتلفها قبل انقضاء عمرها الافتراضي.

شراء إطارات غير مناسبة للسيارة

اختيار إطارات لا تتوافق مع مواصفات المصنع من حيث المقاس، أو مؤشر الحمل، أو معدل السرعة يؤدي إلى تقليل كفاءة التماسك وزيادة الضغط على أجزاء التعليق، مما يُعجل بتلف الإطارات.

التركيب الخاطئ وإهمال الضبط

تركيب الإطارات بطريقة غير صحيحة دون إجراء عمليات الاتزان (Wheel Balancing) وضبط زوايا العجل (Alignment) يتسبب في اهتزازات مستمرة وتآكل غير منتظم لسطح الإطار الداخلي والخارجي.

إهمال ضغط الهواء أو تعبئته بنسب خاطئة

القيادة بضغط هواء أقل أو أعلى من الموصى به يُغير مساحة التلامس مع الطريق؛ فالضغط المنخفض يزيد من السخونة واحتكاك الحواف، بينما يركز الضغط الزائد الاحتكاك في منتصف الإطار.

تجاهل الصيانة واستخدام منتجات غير ملائمة

إهمال عملية تدوير الإطارات (Tire Rotation) كل 8000 إلى 10000 كم يمنع توزيع التآكل بالتساوي. كما أن استخدام مواد كيميائية قاسية لتنظيف العجلات يتسبب في تشقق المطاط وتلفه.

أسلوب القيادة العنيف

التسارع المفاجئ، والكبح الشديد، والنعطاف بسرعة عالية على المنحنيات يزيد من معدل الاحتكاك المباشر مع الأسفلت، مما يتسبب في كشط طبقات المطاط سريعًا.

تخزين الإطارات بطريقة غير صحيحة

تخزين الإطارات الموسمية في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة، أو الرطوبة، أو القرب من الزيوت والمواد الكيميائية يؤدي إلى جفاف المطاط وفقدان مرونته.

الإصلاح الخاطئ للثقوب

استخدام سدادات خارجية فقط دون فحص الإطار من الداخل ومعالجة الثقب برقعة مخصصة (Patch) يترك النسيج الداخلي عرضة لتسرب الهواء والتفكك أثناء القيادة.