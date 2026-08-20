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مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية

مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الخميس ، إقدام إسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي "E1" في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت مصر رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جمهورية مصر العربية تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الضفة الغربية

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