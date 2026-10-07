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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نمو مصر لـ5.1%.. نواب البرلمان: الاقتصاد يعبر التحديات ويستعد لمرحلة جديدة من الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أثار رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، باعتباره مؤشرًا على تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التداعيات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الدولية.

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن ارتفاع توقعات النمو يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو البناء على هذه المؤشرات من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحويل معدلات النمو إلى نتائج ملموسة تنعكس على المواطن وفرص العمل.

محمد سمير: رفع توقعات النمو يعكس تحسن المسار الاقتصادي

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسّن الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوقعات تعكس قدرًا من المرونة في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات النمو يجب أن يتحول إلى فرص عمل واستثمارات وزيادة في الإنتاج والصادرات، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره.

أحمد سمير: 5.1% تعزّز ثقة المستثمرين وتدعّم فرص الاستثمار

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحسن معدلات النمو يمكن أن يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وشدّد على أهمية استثمار هذه المؤشرات في زيادة الإنتاج والصادرات، والحفاظ على معدلات نمو مستدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

نجلاء العسيلي: المواطن يجب أن يشعر بثمار النمو

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن الأهمية الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في انعكاسها على حياة المواطنين.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،أن ارتفاع معدلات النمو يجب أن يصاحبه خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتوسيع قاعدة الخدمات وفرص التنمية، مشيرة إلى أهمية دعم الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدّدت على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول ثمار النمو إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

أحمد جابر: الاقتصاد يثبت قدرته على تجاوز الصدمات

بدوره، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 5.1% يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، ودعم القطاعات القادرة على مواجهة الصدمات.

وأشار إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، مع التركيز على الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.

 

المؤشرات الإيجابية تعزيز الإنتاج الصناعة جذب الاستثمارات الاقتصاد المصري

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