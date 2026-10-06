قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026 ، حيث تم تطبيق القرار بالفعل، لكن لم يحي موعد تطبيق التوقيت الشتوي2026 في مصر، والمقرر خلال الأيام المقبلة.

وبدأ تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم بالتوقيت الشتوي، يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 تطبيق، بعد انتهاء فترة العمل بالمواعيد الصيفية، التي تمتد وفق قرار التنمية المحلية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
من 7 صباحا حتى 10 مساء| مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 - بوابة الأهرام بيزنس

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفقًا للقرار المنظم، تبدأ المحال والمولات التجارية العمل من الساعة 7 صباحًا، وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

ويتم مد موعد الغلق ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال والمولات في تمام الساعة 11 مساءً.

وبذلك تكون المواعيد الأساسية للمحال والمولات التجارية كالتالي:

  • فتح المحال والمولات: الساعة 7 صباحًا.
  • الغلق في الأيام العادية: الساعة 10 مساءً.
  • الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: يمتد الغلق حتى الساعة 11 مساءً.

مواعيد المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي

وتختلف مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، إذ تسمح القواعد لهذه الأنشطة بالاستمرار في استقبال المواطنين حتى منتصف الليل.

وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل من الساعة 5 صباحًا، وتغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

أما يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيتم مد موعد الغلق حتى الساعة 1 صباحًا.

وتشمل هذه القواعد المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة داخل المولات التجارية أيضًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

المواعيد الجديدة للمحال والمطاعم والورش

حددت القواعد الشتوية مواعيد مختلفة لكل نشاط وفق طبيعة عمله، وتأتي أبرز المواعيد على النحو التالي:

  • المطاعم والكافيهات: من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.
  • البازارات: من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مع مد المواعيد في الأيام المحددة وفق القواعد المنظمة.
  • المحال التجارية والمولات: من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.
  • الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية: من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويستثني القرار الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وفق الضوابط والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة.

متى تبدأ المواعيد الشتوية للمحال؟

يأتي تطبيق مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 وفق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والتي تجعل فترة المواعيد الصيفية من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر.

وبانتهاء الخميس الأخير من سبتمبر، تبدأ المواعيد الشتوية اعتبارًا من اليوم التالي، أي الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفق القواعد المحددة للشتاء.

ويعني ذلك أن المحال والمولات التجارية تبدأ الالتزام بموعد الغلق الشتوي الأساسي في العاشرة مساءً، مع مد الموعد إلى الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.
 

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026 مواعيد غلق المحلات والمولات موعد التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي مواعيد لق المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

تنظيم داعش

«داعش» يُعلن مسئوليته عن هجوم أسفر عن مقتــل شرطي قرب «كركوك»

شرطة الرياض تضبط امرأة تجاوزات بحق الثوابت

شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في فيديو يتضمن تجاوزات بحق الثوابت والقيم الدينية

الشرطة الفرنسية

الداخلية الفرنسية: إصابة 43 من أفراد الأمن وتوقيف 488 شخصًا خلال احتجاجات اليوم

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد