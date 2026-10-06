من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

ارتفعت عمليات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026 ، حيث تم تطبيق القرار بالفعل، لكن لم يحي موعد تطبيق التوقيت الشتوي2026 في مصر، والمقرر خلال الأيام المقبلة.

وبدأ تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم بالتوقيت الشتوي، يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 تطبيق، بعد انتهاء فترة العمل بالمواعيد الصيفية، التي تمتد وفق قرار التنمية المحلية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.



مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفقًا للقرار المنظم، تبدأ المحال والمولات التجارية العمل من الساعة 7 صباحًا، وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

ويتم مد موعد الغلق ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال والمولات في تمام الساعة 11 مساءً.

وبذلك تكون المواعيد الأساسية للمحال والمولات التجارية كالتالي:

فتح المحال والمولات: الساعة 7 صباحًا.

الغلق في الأيام العادية: الساعة 10 مساءً.

الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: يمتد الغلق حتى الساعة 11 مساءً.

مواعيد المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي

وتختلف مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، إذ تسمح القواعد لهذه الأنشطة بالاستمرار في استقبال المواطنين حتى منتصف الليل.

وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل من الساعة 5 صباحًا، وتغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

أما يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيتم مد موعد الغلق حتى الساعة 1 صباحًا.

وتشمل هذه القواعد المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة داخل المولات التجارية أيضًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

المواعيد الجديدة للمحال والمطاعم والورش

حددت القواعد الشتوية مواعيد مختلفة لكل نشاط وفق طبيعة عمله، وتأتي أبرز المواعيد على النحو التالي:

المطاعم والكافيهات: من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

البازارات: من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مع مد المواعيد في الأيام المحددة وفق القواعد المنظمة.

المحال التجارية والمولات: من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية: من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويستثني القرار الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وفق الضوابط والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة.

متى تبدأ المواعيد الشتوية للمحال؟

يأتي تطبيق مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 وفق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والتي تجعل فترة المواعيد الصيفية من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر.

وبانتهاء الخميس الأخير من سبتمبر، تبدأ المواعيد الشتوية اعتبارًا من اليوم التالي، أي الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفق القواعد المحددة للشتاء.

ويعني ذلك أن المحال والمولات التجارية تبدأ الالتزام بموعد الغلق الشتوي الأساسي في العاشرة مساءً، مع مد الموعد إلى الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

