نائب الرئيس الأمريكي: خفض التخصيب شرط لإنهاء الحرب مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إنهاء الحرب مع إيران يتطلب خفض طهران لقدراتها على تخصيب اليورانيوم، وذلك في مقابلة مع وكالة "رويترز".

وأضاف فانس أنه من غير الواضح كيف تُتخذ القرارات داخل إيران، في إشارة إلى الغموض الذي يكتنف آلية صنع القرار في طهران.

وفي سياق آخر، أكد فانس أنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح للرئاسة الأمريكية خلفاً للرئيس دونالد ترامب.

ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشكلة الأكبر في إيران هي أنه لا أحد يعرف من يدير البلاد.

وأشار ترامب إلى أن ملايين براميل النفط عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن الوضع الأمريكي جيد في المقابل، بينما وضع إيران سيئ.

استقالة وزير النفط الإيراني

وأضاف ترامب أن وزير النفط الإيراني استقال، وقال إن البلاد لا تملك اقتصاداً ولا نفطاً ولا شيئاً.

واختتم «ترامب» تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.