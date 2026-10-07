برلماني: زيادة الإنتاج المحلي مفتاح تأمين احتياجات مصر من الطاقة

أكد النائب إبراهيم نظير أن تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية يتطلب استمرار التحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين الإمدادات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات التخزين، بما يحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وقال «نظير» إن التحديات الإقليمية والدولية الحالية تفرض ضرورة التعامل مع ملف الطاقة بمنهج استباقي، من خلال الاستعداد لمختلف السيناريوهات، وضمان توافر احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية بصورة مستمرة.

وأضاف أن دعم أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الحفر يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تسهم في تقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد وتدعم استقرار سوق الطاقة.

انتظام مستحقات الشركاء الأجانب

وأشار النائب إبراهيم نظير إلى أهمية الحفاظ على انتظام مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز الثقة في قطاع البترول ويشجع الشركات العالمية على مواصلة برامج البحث والاستكشاف وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استدامة العلاقة مع الشركاء الأجانب يجب أن تتزامن مع العمل على رفع كفاءة الإنتاج المحلي والاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أكبر قدر ممكن من التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار.

ضبط الالتزامات المالية

وشدّد “نظير” على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والبترول في إدارة الالتزامات والتشابكات المالية، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد ويضمن التعامل بصورة أكثر مرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على أسواق الطاقة.