قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد المصري يجب أن ينعكس على المواطن وفرص العمل

نمو الاقتصاد
نمو الاقتصاد
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.3% في تقديراته السابقة، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على مواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات والأزمات الإقليمية.

وقالت «العسيلي»، في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، إن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في ارتفاع معدل النمو، وإنما في ضرورة ترجمة هذا التحسن إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة فيما يتعلق بزيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتوفير المزيد من الخدمات وفرص التنمية.

النمو الحقيقي يبدأ من دعم القطاعات الإنتاجية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن استمرار معدلات النمو المرتفعة يتطلب التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن دعم هذه القطاعات يجب أن يتزامن مع تسهيل إجراءات الاستثمار، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام المزيد من الأفكار والمشروعات التي يقودها الشباب، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

زيادة الإنتاج والصادرات مفتاح مواجهة التحديات

وشددت «العسيلي» على أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، بما يقلل الضغوط على العملة الأجنبية، ويدعم زيادة الصادرات، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي أزمات أو اضطرابات خارجية.

وأكدت أن تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات القادرة على توفير النقد الأجنبي يمثلان ضرورة للحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم قدرته على تحقيق نمو مستدام.

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية يجب البناء عليها

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يمثل فرصة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول ثمار النمو إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأكدت أن استمرار برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع زيادة الإنتاج والتشغيل يمثل أحد المسارات المهمة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

نجلاء العسيلي: المواطن هو المستفيد النهائي من أي تحسن اقتصادي

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما تنعكس على حياة المواطنين، مشددة على أهمية تحويل ارتفاع توقعات النمو إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى المعيشة.

وأضافت أن رفع توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري يمثل دافعًا لمواصلة العمل على تعزيز الإنتاج والاستثمار والتشغيل، وتحقيق نمو أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

نمو الاقتصاد فرص العمل مجلس النواب حياة المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز وياسمين صبري والعوضي وعمرو سعد.. كبار نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مطلوب عائليا

غادة عبد الرازق وانس بوخش

غادة عبد الرازق: أنا دايمًا شايفة الآخرة.. وبدأت علاج نفسي في سن 31

شمس البارودي

لقاء جميل.. شمس البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة صديقتها

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد