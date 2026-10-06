برلماني: أمن الطاقة يحتاج إلى إدارة المخاطر وزيادة الإنتاج المحلي

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية يتطلب استمرار العمل وفق خطط واضحة لإدارة المخاطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة عالميًا.

وأوضح أن التوسع في السعات التخزينية وتأمين التعاقدات والتدفقات البترولية يمثل جزءًا مهمًا من منظومة تأمين احتياجات السوق، إلى جانب ضرورة دعم الإنتاج المحلي من خلال زيادة أعمال البحث والاستكشاف.

انتظام مستحقات الشركاء الأجانب

وأكد حماد أهمية الحفاظ على انتظام مستحقات الشركاء الأجانب، بالتوازي مع وضع آليات واضحة لإدارة الالتزامات والتشابكات المالية بين قطاع البترول والخزانة العامة، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والشفافية المالية.

تأمين احتياجات المواطنين

وأشار إلى أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وبين الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الإعلان بوضوح عن نتائج الإجراءات المتخذة في ملف الطاقة، ومتابعة تأثيرها على الإنتاج المحلي وتوافر المنتجات البترولية واستقرار السوق.