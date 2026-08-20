طلب برلماني لإنشاء مبنى طبي جديد بمستشفى الخانكة المركزي

أكدت النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين يمثل أولوية أساسية، مشيرة إلى أهمية دعم مستشفى الخانكة المركزي وتطوير إمكانياته بما يتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة والتوسع السكاني الذي تشهده.

وأوضحت النائبة مريم العزب، خلال لقائها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنها تقدمت بطلب للموافقة على إنشاء مبنى طبي جديد داخل مستشفى الخانكة المركزي، مستغلًا المساحة المتاحة داخل المستشفى، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية وإضافة خدمات وأقسام طبية جديدة تخدم المواطنين.

مبنى طبي جديد لاستيعاب احتياجات المواطنين

وقالت النائبة إن إنشاء المبنى الجديد من شأنه أن يمثل نقلة مهمة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، خاصة أنه سيوفر مساحات وتجهيزات تسمح بالتوسع في عدد من التخصصات والخدمات الحيوية التي يحتاج إليها أهالي الخانكة والمناطق المحيطة.

وأضافت أن الهدف من التحرك هو الاستفادة المثلى من الإمكانيات والمساحات المتوافرة بالمستشفى، والعمل على توظيفها في إنشاء خدمات طبية متخصصة، بدلًا من اضطرار المواطنين إلى الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على بعض الفحوصات أو الخدمات العلاجية.

دعم المستشفى بوحدة للرنين والقسطرة

وأشارت مريم العزب إلى أن المقترح يتضمن التوسع في الخدمات التشخيصية والعلاجية، من خلال العمل على إنشاء وحدة للرنين المغناطيسي داخل المستشفى، بما يساهم في توفير خدمة تشخيصية مهمة للمرضى، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى منشآت طبية أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشارت الى أن المقترح يتضمن إنشاء وحدة للقسطرة القلبية، باعتبارها من الخدمات الطبية المهمة التي تحتاج إلى تجهيزات متخصصة، مؤكدة أن توفير مثل هذه الخدمات داخل المستشفى سيكون له مردود إيجابي على سرعة التعامل مع الحالات المرضية، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي متخصص.

التوسع في خدمات المناظير الجراحية

ولفتت مريم العزب إلى أن خطة التطوير المقترحة تشمل أيضًا إنشاء وحدة للمناظير الجراحية، إلى جانب توفير جهاز المنظار الجراحي والتجهيزات الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة وفق المعايير المطلوبة.

وأكدت أن إدخال هذه الخدمة إلى مستشفى الخانكة المركزي سيساعد على رفع كفاءة الخدمات الجراحية المقدمة للمواطنين، ويدعم قدرة المستشفى على التعامل مع المزيد من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية باستخدام التقنيات الطبية الحديثة.

زيادة الأسرة ورعاية الأطفال

وأوضحت مريم العزب أن المقترح يتضمن كذلك التوسع في قسم الإقامة الداخلية وزيادة عدد الأسرة، بما يتناسب مع أعداد المرضى والمترددين على المستشفى، ويساعد على تخفيف الضغط على الأقسام الداخلية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وطالبت بالتوسع في قسم رعاية الأطفال وزيادة عدد الأسرة المخصصة له، مؤكدة أن دعم خدمات رعاية الأطفال يمثل ضرورة مهمة، خصوصًا مع احتياج الأسر إلى خدمات طبية متخصصة وقريبة من محل إقامتهم.

متابعة تنفيذ مطالب أهالي الخانكة

وشددت النائبة مريم العزب على أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى الموافقات اللازمة والبدء في خطوات تنفيذ المبنى الطبي الجديد، بما يحقق الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة داخل مستشفى الخانكة المركزي.

وأكدت أن تطوير المستشفى وزيادة إمكانياته لا يقتصر فقط على إضافة مبانٍ أو أجهزة جديدة، وإنما يستهدف في المقام الأول تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متخصصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتخفيف معاناة المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.