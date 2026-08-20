كوناتي يبدأ حلمه مع ريال مدريد: أول قميص امتلكته كان للملكي

استهل الفرنسي إبراهيما كوناتي مشواره مع ريال مدريد برسالة عاطفية إلى جماهير النادي، مؤكدًا أن انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي لم يكن مجرد خطوة جديدة في مسيرته، وإنما تحقيق لحلم راوده منذ طفولته.

«اليوم حققت حلمي»

وحرص كوناتي، عقب توقيعه رسميًا لريال مدريد حتى عام 2030، على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير النادي، قال خلالها: «مرحبًا مدريديستا، سعيد جدًا لأنني هنا، آمل أن أراكم قريبًا جدًا في البرنابيو، هلا مدريد!».

وكشف المدافع الفرنسي أن ارتباطه بريال مدريد بدأ منذ سنوات طويلة، موضحًا: «أول قميص امتلكته في حياتي كان لريال مدريد، ومنذ تلك اللحظة وأنا أحلم دائمًا باللعب لهذا الفريق».

وأضاف: «اليوم حققت حلمي، وأعدكم بأن أقدم كل ما لدي من أجل هذا القميص».

ذكرى مؤثرة من نهائي 2022

وشهد حفل تقديم كوناتي في مدينة ريال مدريد لحظة لافتة، بعدما وقف المدافع الفرنسي أمام كؤوس دوري أبطال أوروبا الـ15 التي يزين بها النادي تاريخه، قبل أن يتوقف بشكل خاص أمام كأس نسخة 2022.

وكان كوناتي وقتها لاعبًا في صفوف ليفربول، وشارك في المباراة النهائية أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعن تلك اللحظة، قال كوناتي بصراحة: «أشعر ببعض التأثر، خصوصًا بلقب 2022 في باريس، لأنني كنت ألعب مع ليفربول في تلك المباراة النهائية».

من مواجهة الملكي إلى الدفاع عن ألوانه

وتحمل مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ذكريات خاصة للمدافع الفرنسي، بعدما عاشها من الجانب الآخر بقميص ليفربول وخسر أمام ريال مدريد.

لكن بعد سنوات، تحول كوناتي من منافس للفريق الملكي إلى أحد عناصر دفاعه، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته واضعًا نصب عينيه تحقيق المجد الأوروبي بقميص النادي صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال.

ويأمل كوناتي أن تكون السنوات المقبلة بداية لمسيرة حافلة بالألقاب مع ريال مدريد، بعدما تحقق حلم الطفولة الذي ظل مرتبطًا به منذ امتلاكه أول قميص للفريق الملكي.