بشغف طفل لم يفز بأي شيء.. "مورينيو" يتحدث عن مهمته مع ريال مدريد

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، عن عودته إلى قيادة النادي الملكي، مؤكدًا أن مهمته مع الفريق تحمل له مشاعر خاصة ومسؤولية كبيرة، إلى جانب رغبة قوية في تحقيق النجاح.

وقال مورينيو: «آتي بكل ما لدي من أجل ريال مدريد. آتي بكل شيء. بالحب الذي يوقظه ريال مدريد بداخلي، وبالمسؤولية التي يفرضها، وبشغف طفل لم يفز بأي شيء».

ويعيش مورينيو حاليًا فترته الثانية مع ريال مدريد، بعدما عاد إلى النادي عقب غياب استمر 13 عامًا، حيث سبق له قيادة الفريق خلال الفترة من 2010 حتى 2013، قبل أن يعود مجددًا لتولي المسؤولية الفنية للفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميًا تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم، حتى 30 يونيو 2029، ليبدأ المدرب البرتغالي مهمة جديدة مع النادي الذي سبق أن قاده للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وأكد مورينيو أن عودته إلى ريال مدريد لا تمثل مجرد محطة جديدة في مسيرته التدريبية، وإنما تحمل طابعًا عاطفيًا خاصًا، مشددًا على أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه النادي وجماهيره، ويسعى لإعادة الفريق إلى طريق المنافسة على البطولات.

ويأمل المدرب البرتغالي في قيادة ريال مدريد لاستعادة الألقاب خلال الموسم الجديد، بعد موسم سابق خرج فيه الفريق دون تحقيق بطولة، في ظل طموحات كبيرة من إدارة النادي وجماهيره مع عودة مورينيو إلى مقعد القيادة.

وتأتي تصريحات مورينيو لتؤكد حجم الحماس الذي يسيطر عليه قبل بداية مهمته الرسمية الجديدة، إذ يسعى المدرب صاحب الخبرات الكبيرة إلى بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، مستندًا إلى خبرته السابقة مع النادي وشغفه المستمر بتحقيق البطولات.