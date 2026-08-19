كسر في الجمجمة.. أسرة ياسمين المصابة في حريق مول أرابيلا تستغيث لعلاجها: تايهين وحالتها خطرة

كشفت ملك، شقيقة ياسمين حسن، إحدى المصابات في حريق مول أرابيلا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقتها، مؤكدة أنها تعاني من كسر في الجمجمة، وسط حالة من الحيرة بسبب اختلاف الآراء الطبية بشأن حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وقالت ملك في منشورها: «من لحظة حادثة مول أرابيلا وحياة أختي ياسمين متعلقة، مش عارفين نتعامل معاها إزاي، وبندور على دكاترة موثوق فيهم».

وأضافت: «عندها كسر في الجمجمة، ودكاترة تقول اعملوا عملية حالًا، ودكاترة تانية تقول خطر على حياتها، مش عارفين نسمع كلام مين».

وأوضحت شقيقة ياسمين أن الأسرة تعيش حالة من التخبط، ولا تعرف القرار الطبي الصحيح الذي يجب اتخاذه، قائلة: «إحنا تايهين مش عارفين القرار الصح فين، ولا حد راضي يطمن قلوبنا ولا يقولنا نعمل إيه».

وتابعت: «أختي في عز شبابها ومن حقها تتشخص صح، إحنا تايهين ومش عارفين نروح فين».

وأكدت ملك أن الأسرة لا تبحث عن أموال، وإنما تحتاج إلى الوصول لطبيب متخصص وموثوق يمكنه مساعدتهم في تحديد التصرف الصحيح لإنقاذ ياسمين، قائلة: «إحنا مش محتاجين فلوس، إحنا محتاجين حد يدلنا على الصح، أنا بترجاكم ادعوا لياسمين بالشفا».

وأشارت إلى أن الأسرة كانت ترفض خلال الأيام الأولى نشر أي تفاصيل عن حالة ياسمين أو الحديث عن الواقعة، إلا أنهم اضطروا إلى الاستغاثة بعدما أصبحوا في حاجة إلى مساعدة متخصصة للوصول إلى العلاج المناسب.

واختتمت ملك مناشدتها قائلة: «أرجوكم شيروا البوست ده، يمكن يكون سبب إنه يوصل لأي مسؤول أو طبيب عنده ضمير يتحرك وينقذها قبل فوات الأوان. محتاجين بس صوتنا يوصل ونلحق ياسمين وحد يدينا قرار حاسم في حالتها».

وناشدت أسرة ياسمين الأطباء المتخصصين والجهات المعنية سرعة التدخل لمساعدتهم في تقييم حالتها والوصول إلى القرار الطبي المناسب، داعين الجميع إلى الدعاء لها بالشفاء.