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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه 25 أغسطس.. تخفيضات كبيرة على مستلزمات الطلاب

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس
البهى عمرو

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تستعد الغرف التجارية لإقامة معرض «أهلًا مدارس» لتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة، بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي بدأ في 3 أغسطس ويستمر لمدة شهر، وسط جهود لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

انطلاق معرض «أهلًا مدارس» 25 أغسطس

معرض اهلا مدارس بمطروح
أهلًا مدارس

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض «أهلًا مدارس» من المقرر أن ينطلق يوم 25 أغسطس ويستمر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن المعارض تقام على مستوى الجمهورية، مع التوسع في إقامة المعارض داخل المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة.

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أهلًا مدارس

وأوضح أن المعرض يتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي انطلق في 3 أغسطس، بهدف توفير احتياجات الطلاب والمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

تخفيضات تصل إلى 25%

 

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المعارض توفر مختلف المستلزمات التي تحتاجها الأسر، من الأدوات والمستلزمات المدرسية إلى الأحذية والملابس، بالإضافة إلى عدد من الاحتياجات الغذائية.

أهلاً مدارس
أهلًا مدارس

ولفت إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15 و25% وفقًا لنوع السلعة، بما يمنح المواطنين فرصة للحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل من أسعار السوق.

تجهيز المعارض مجانًا للتجار

 

وأوضح الشاهد أن الغرف التجارية تتولى تجهيز أماكن إقامة المعارض، بما يشمل توفير الخيام والتكييفات والأرضيات، إلى جانب خدمات الأمن والنظافة.

وأضاف أن المساحات داخل المعارض يتم إتاحتها للتجار والمستوردين مجانًا، وهو ما يساهم في خفض جزء من المصروفات التي يتحملها التجار، وبالتالي مساعدتهم على تقديم السلع للمستهلكين بأسعار أفضل.

رقابة على جودة المنتجات والأسعار

 

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن جهاز حماية المستهلك يشارك في متابعة المعارض، من خلال التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، إلى جانب متابعة مدى التزام التجار بأحكام قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية تتابع أسعار السلع في الأسواق وتقارنها بالأسعار المعروضة داخل المعارض، لضمان تحقيق الهدف من المبادرة وتوفير تخفيضات حقيقية للمواطنين.

المنافسة بين التجار لصالح المستهلك

 

ولفت الشاهد إلى أن وجود أكثر من جهة تبيع المنتج نفسه داخل المعارض يعزز المنافسة بين التجار، وهو ما يتيح للمستهلك فرصة المقارنة واختيار المنتجات المناسبة بأفضل الأسعار.

وأكد أن إقامة المعارض تأتي في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع زيادة احتياجات المواطنين بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

أهلًا مدارس الأوكازيون الصيفي الغرفة التجارية الأوكازيون

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