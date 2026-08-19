تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر

يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يلعب فريق برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي.

الوسط: مارك بيرنال - إسبارت.

الوسط الهجومي: أنتوني جوردون - داني أولمو - لامين يامال.

الهجوم: رافينها.

ويتواجد حمزة عبدالكريم على مقاعد البدلاء بنسبة كبيرة على أن يشارك كبديل أمام الأهلي.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر شبكة قنوات أون سبورت، بعدما نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.