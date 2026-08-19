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رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك

إيران
إيران
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق، أن طهران ستتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك بين البلدين.

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت أن تداعيات الحرب انعكست بصورة كبيرة على الوضع الداخلي في إيران، في ظل أزمات اقتصادية متراكمة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»إن التضخم في إيران وصل إلى 66%، والعملة خسرت قيمتها بشكل كبير، موضحًا أن الشعب الإيراني يتحمل تداعيات هذا لسنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والحصار.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا بسبب تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية، رغم ما تملكه الإدارة الأمريكية من أدوات سياسية واقتصادية.

وأوضح أن الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الدول الغربية، لن تقبل بالموقف الأمريكي  الذي يتحدث عن ملكية الولايات المتحدة للمضيق.

وقال إن «إسرائيل دمرت البنية التحتية في جنوب لبنان، كما دمرت غزة»، مشيرًا إلى أن ما يحدث يأتي في إطار أهداف مرتبطة بالأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا.

وأكد  أن مصر لا تزال حاضرة بقوة في مختلف الملفات العربية، مشيرًا إلى أن هناك أدوارا تتحرك فيها القاهرة بعيدا عن الضجيج الإعلامي، بينما تكشف نتائجها لاحقًا أهمية هذه التحركات.

وأوضح أن «الدور المصري في كافة الملفات متواجد بقوة»، لافتا إلى أن بعض التحركات المصرية تتركز على الجوانب الإنسانية والاستراتيجية في الوقت نفسه.

البرلمان الإيراني إيران القاهرة الإخبارية طهران

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