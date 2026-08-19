أزمات متلاحقة تضرب المنطقة.. إيران تحت ضغط الحرب وإسرائيل توسع تحركاتها

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت أن تداعيات الحرب انعكست بصورة كبيرة على الوضع الداخلي في إيران، في ظل أزمات اقتصادية متراكمة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»إن التضخم في إيران وصل إلى 66%، والعملة خسرت قيمتها بشكل كبير، موضحًا أن الشعب الإيراني يتحمل تداعيات هذا لسنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والحصار.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا بسبب تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية، رغم ما تملكه الإدارة الأمريكية من أدوات سياسية واقتصادية.

وأوضح أن الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الدول الغربية، لن تقبل بالموقف الأمريكي الذي يتحدث عن ملكية الولايات المتحدة للمضيق.

وقال إن «إسرائيل دمرت البنية التحتية في جنوب لبنان، كما دمرت غزة»، مشيرًا إلى أن ما يحدث يأتي في إطار أهداف مرتبطة بالأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا.

وأكد أن مصر لا تزال حاضرة بقوة في مختلف الملفات العربية، مشيرًا إلى أن هناك أدوارا تتحرك فيها القاهرة بعيدا عن الضجيج الإعلامي، بينما تكشف نتائجها لاحقًا أهمية هذه التحركات.

وأوضح أن «الدور المصري في كافة الملفات متواجد بقوة»، لافتا إلى أن بعض التحركات المصرية تتركز على الجوانب الإنسانية والاستراتيجية في الوقت نفسه