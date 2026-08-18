صدى البلد ينعي والدة الزميلتين هند و غادة السعيد بالأهرام

ينعي موقع صدى البلد برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل وجميع الصحفيين والعاملين بالموقع والدة الزميلتين بالأهرام هند السعيد نائب مدير التحرير بقسم الأخبار، و غادة السعيد نائب مدير التحرير بقسم المحافظات في وفاة المغفور لها والدتهما رحمها الله.



وتتقدم أسرة "صدى البلد"، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتها، وأن يجزيها عن أهلها خير الجزاء، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.