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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
أسماء عبد الحفيظ

تصدرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا اهتمام متابعيها بعد ظهورها في أحدث جلسة تصوير، حيث اختارت إطلالة باللون الأسود جمعت بين الأناقة والجرأة، ولفتت الأنظار بتفاصيلها البسيطة التي عكست ذوقها في اختيار الأزياء.

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير 

وظهرت نيكول سابا خلال جلسة التصوير بفستان أسود قصير، جاء بتصميم أنيق أبرز رشاقتها، ونسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، ليكتمل اللوك بشكل عصري ومميز.

نيكول سابا تتألق بالفستان الأسود

واعتمدت نيكول سابا على اللون الأسود في إطلالتها، وهو من الألوان التي تحظى بمكانة خاصة في عالم الموضة، إذ يمنح المرأة مظهرًا أنيقًا ويمكن تنسيقه بأكثر من طريقة.

واختارت الفنانة اللبنانية أن يكون الفستان هو العنصر الأساسي في إطلالتها، بينما جاء الحذاء ذو الكعب العالي ليضيف لمسة أكثر أناقة، خاصة مع اعتمادها على تفاصيل بسيطة بعيدًا عن المبالغة.

ولفت شعر نيكول سابا الأنظار أيضًا، حيث تركته منسدلًا على ظهرها، مع الحفاظ على مظهره الأشقر، لتظهر بتسريحة ناعمة تتناسب مع طبيعة جلسة التصوير.

أما المكياج، فاعتمدت نيكول على لمسات بسيطة أبرزت ملامحها، دون اللجوء إلى مكياج مبالغ فيه، وهو ما منح الإطلالة طابع هادئ وأنيق في الوقت نفسه.

إطلالات نيكول سابا تحظى باهتمام الجمهور

 نيكول سابا

وتحظى إطلالات نيكول سابا باهتمام متابعيها، خاصة أنها عادة ما تنوع اختياراتها بين الأزياء العملية والإطلالات التي تناسب المناسبات والجلسات التصويرية.

وتتميز الفنانة اللبنانية بقدرتها على الجمع بين البساطة والتفاصيل اللافتة في اختياراتها، وهو ما يجعل ظهورها محل اهتمام جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تقتصر اختيارات نيكول على نوع واحد من الأزياء، إذ تظهر في مناسبات مختلفة بتصميمات متنوعة، سواء الفساتين أو الإطلالات الكاجوال، مع اهتمام واضح بتنسيق الشعر والمكياج والإكسسوارات مع الملابس.

من هي نيكول سابا؟

نيكول سابا فنانة لبنانية بدأت مشوارها الفني في مجال الغناء، قبل أن تتجه إلى التمثيل وتشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وحققت نيكول شهرة واسعة في مصر والوطن العربي، وارتبط اسمها بعدد من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها، إلى جانب أغنياتها التي حققت انتشارًا بين الجمهور.

كما تعد نيكول سابا من الفنانات اللاتي يجمعن بين الغناء والتمثيل، واستطاعت أن تحافظ على حضورها الفني على مدار سنوات، مع استمرار ظهورها في المناسبات الفنية والجلسات التصويرية.

نيكول سابا ومسيرتها الفنية

 نيكول سابا 

بدأت نيكول سابا مشوارها الفني من خلال العمل في مجال عروض الأزياء، ثم اتجهت إلى الغناء والتمثيل، وكان ظهورها الفني في مصر نقطة مهمة في مسيرتها.

وشاركت في أعمال سينمائية وتليفزيونية متنوعة، كما قدمت عددًا من الأغنيات التي عُرفت بها خلال مشوارها، لتصبح واحدة من الوجوه اللبنانية المعروفة في الوسط الفني المصري والعربي.

وتحرص نيكول من وقت لآخر على مشاركة جمهورها صورًا من أحدث جلسات التصوير أو المناسبات التي تحضرها، وهو ما يفتح بابًا واسعًا لتفاعل متابعيها مع اختياراتها في الأزياء والجمال.

أحدث ظهور لنيكول سابا

وجاء ظهور نيكول سابا الأخير ليؤكد اهتمامها بالتفاصيل، بداية من اختيار الفستان الأسود القصير، مرورًا بالصندل ذي الكعب العالي، وصولًا إلى تسريحة الشعر والمكياج الهادئ.

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بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

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